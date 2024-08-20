「屏東縣屏東市舊酒廠段3-1地號國有非公用土地開發案」開始第3次招商，公告至9月30日下午5時截止，屏東縣政府表示，該地段為屏東市中心現面積最大商業區用地，東側連接屏東市自由路，也鄰近屏東車站及屏東夜市等熱鬧市區，交通便利，發展前景看好。

屏縣府表示，為讓投資人更加了解該土地開發案，縣府訂於9月3日下午2時，在縣府北棟303會議室辦理第3次招商說明會，歡迎有興趣的投資者前來參加，讓大家能更了解本案投資環境及條件。報名網址：https：／／forms.gle／TA4WWDd4Qe96jt7E9。若有任何問題歡迎電洽屏東縣政府交通旅遊處觀光管理科

屏縣府表示，該地號基地面積1萬87.28平方公尺（建蔽率80％，容積率400％），目前屏北國10里港交流道至新威大橋新闢道路工程已動工，高屏二快也進入綜規及二階環評，還有高鐵延伸屏東等多項重大交通建設案，交通發展非當便利。

屏縣府指出，舊酒廠的附近，屏北觀光、文化建設如勝利星村、1936文化基地等，持續開放前進，先進潮流的科技產業如屏東科學園區、科技產業園區擴區、健康產業園區等也全面展開，預計可吸引高科技產業投資、青年人才深耕、產業升級並帶動觀光休閒發展，相信未來能吸引更多商務人士及消費人口，歡迎有興趣投資人可至屏東縣政府交通旅遊處官網(https：／／www.pthg.gov.tw／traffic／News_Content.aspx？n=BD63434DFB6005A6＆s=5296CEE1FA1348D1)下載相關文件。