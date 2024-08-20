土耳其現年13歲的西洋棋神童艾爾多格穆斯（Yagiz Kaan Erdogmus）創下新紀錄，成為史上最年輕達到2600 ELO評分並獲得國際「特級大師」（Grand master）頭銜的棋手，據總部位於瑞士洛桑的世界西洋棋總會（FIDE），艾爾多格穆斯目前全球排名第178名。

土耳其西洋棋聯合會（Turkish Chess Federation）宣布：「我們的明星運動員艾爾多格穆斯，在阿布達比國際西洋棋節中的卓越表現，使他成為世界上最年輕的國際特級大師，並且成為最年輕突破2600 ELO評分的棋手。」

ELO等級分系統（Elo rating system）用來衡量像西洋棋、圍棋、足球、籃球和電競等運動和競技中選手的相對技術水平，通常評分達到2500以上的選手被歸類為國際特級大師，而達到2700以上的則常被稱為「超級大師」（Super Grand Master）。

根據世界西洋棋總會最新排名資訊，艾爾多格穆斯全球排名第178，土耳其國內排名第2，歐洲地區排名第100。

台灣目前擁有特級大師頭銜的棋手為宋法昀（Raymond Song），2022年11月8日，世界西洋棋總會宣佈，稱號頭銜，成為第一位獲得此頭銜的台灣棋手。根據世界西洋棋總會最新排名資訊，宋法昀全球排名621，亞洲地區排名第150。