演員郭唐佑因演藝事業不溫不火，5年前他用家傳的傳統整復手法，在台北創立第一間合法合規的傳統整復店「唐居整復」，從一開始只有包含他3個員工，到現在經營2間整復店，今年還前進總統府、參與各大公益活動。今年夏天，他終於決定、並有能力回到家鄉高雄，將過世父親之前經營的舊店改造並重現開業。

他提到動工日恰巧就在今年的8月8日，「終於是解開我對父親的遺憾及歉意了，同時我也將三店開在高雄，給爸爸磕頭，希望他能看見，希望我能成為他的驕傲。」整復事業讓郭唐佑每週南北兩地跑，忙得腳不沾地，但他仍不安於現況，因為對演藝工作還是抱持著熱情積極的態度，除了注重外表，也持續尋找機會，種種的忙碌，使他3個月暴瘦15公斤。

郭唐佑（左）繼承父業。（唐居整復X唐苑整体提供）

郭唐佑說：「因為之前被笑在節目上很胖，某天突然心一橫就開始減肥，加上忙碌，不小心瘦太多了，有時候會因太焦慮睡不著，或是餓太久頭暈目眩。」目前郭唐佑正努力把體重吃回正常，除了節目、戲劇、平面拍攝，他還參與幕後工作，並投資電影，讓自己除了斜槓整復師，能再斜槓成為出品人。