台北市內湖區16日傳出有2隻獼猴在內湖路二段一帶出沒，台北市動保處當時到場成功誘捕1隻獼猴，另隻獼猴近期再傳出蹤跡，台北市立委李彥秀19日表示，內湖區湖光市場又出現3隻獼猴跑到攤販搶食水果，提醒買菜民眾小心；台北市動保處表示，獲報後已到現場設置誘捕籠。

李彥秀表示，18日湖光市場出現3隻獼猴，跑到攤位上搶奪水果食用，有民眾在市場外的社區看到獼猴大搖大擺逛大街，且獼猴體型偏大；她提醒內湖鄉親要小心，以免被獼猴攻擊。

動保處獲報後已到現場設置誘捕籠，明（21）日才能知道成效；動保處表示，內湖區內湖路二段16日早上10時出現2隻遊蕩獼猴，設置誘捕籠後在當天早上11時16分捕獲其中1隻，後續帶回收容，另隻則逃逸。

動保處研判，透過獲報地址及地緣關係及遊蕩猴隻特徵，初判與本月10至12日獲報的是同1猴隻，目前已在鄰近地點設置誘捕籠抓捕，因為案址有攤商販售水果等食物，也是獼猴逗留的原因。

動保處表示，台北市淺山生態環境豐富，鄰近山區的行政區如內湖、士林、北投、文山等因人類活動範圍與野生動物棲息環境可能重疊，所以偶有野生動物出沒，而台灣獼猴廣泛分布在全島的各類林地，自平地至海拔3600公尺均可見其蹤跡，民眾看見野生動物要謹記「不餵食、不干擾、不接觸」的三不原則，若發現台灣獼猴現蹤可撥打1959動物保護專線，處方將即派員前往勘查，必要時也將予以以驅趕或捕捉。