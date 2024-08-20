美國五角大廈「國防安全合作局」（DSCA）19日宣布，批准向南韓出售36架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機，藉此強化南韓陸軍對地打擊戰力，並提升美韓同盟作業互通性。

《國防新聞》（Defense News）報導，這項合約擬循「對外軍售」（FMS）模式進行，估計總額約為35億美元（約新臺幣1121億元），除36架AH-64E外，採購清單還包含76具T700-GE-701D發動機以及36具AN/ASQ-170「目標獲得系統」（TADS）等相關周邊設備、測試與後勤支援項目等。

除AH-64E外，DSCA也批准售南韓多達456枚AGM-114R2「地獄火」飛彈、152枚AGM-179A「聯合空地飛彈」（JAGM）等武器，可望大幅提升南韓陸軍的防衛作戰能量。

五角大廈強調，這項軍售案旨在協助盟邦強化防衛戰力，共同維護區域穩定，並嚇阻潛在威脅蠢動。

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