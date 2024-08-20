建準今天下午參加證交所「AI產業鏈」主題式業績發表會，AI伺服器需求強勁，不僅帶動液冷散熱滲透率快速提升，風扇規格及使用量也大增，李為仁表示，採用液冷散熱還是需要風扇，以Nvidia NVL72風扇使用數量推估，機櫃有18個計算層(Computetrays)，每層使用8顆6～8cm對轉風扇，9層NV Link Switch系統每層7顆4cm對轉風扇，電源一共至少使用50顆風扇散熱，相當於採用風冷散熱使用高達257顆風扇散熱，整體來看，無論風扇使用數量或產值都是增加。

隨著AI伺服器出貨放量，今年第2季建準伺服器營收達16.15億元，占營收比重約44.6%，其中AI伺服器營收約6.88億元，營收占比約19%，推升今年第2季合併毛利率達28.26%，稅後盈餘達3.79億元，累計上半年稅後盈餘為7.06億元，每股盈餘為2.58元。

展望下半年，李為仁表示，AI伺服器及車用都會比上半年好一點，下半年伺服器營收占比有機會突破50%，營收成長力道會比上半年好，由於AI伺服器屬高毛利產品，第3季及第4季毛利率走勢正向，至於明年，除AI伺服器外，亦有AI PC/AI NB等，可望有較好的營運展望。