女星大S（徐熙媛）2021年和汪小菲離婚，雙方開戰鬧得很難看。儘管之後都已各自另組家庭，汪小菲的母親張蘭卻依舊不放過前兒媳，多次在直播時攻擊對方；現在更牽扯出汪小菲另一任女友張穎穎，指控對方和大S有聯繫，聯手害汪小菲。對此，被惹毛的張穎穎發文要張蘭別惹她，不然她會爆更多料。

張蘭今（20）日轉發影片，內容為狗仔葛斯齊透露大S與汪小菲協議離婚時，拿出多張汪小菲和其他女子曖昧的照片。葛斯齊表示當時正是汪小菲女友張穎穎交給大S的，他直言：「張穎穎跟大S這邊是有聯繫的」。並透露這些內容是大S身邊沒有血緣關係，但是很親近的人告訴他的。

張蘭分享葛斯齊影片，內容指張穎穎和大S有聯繫。（圖／翻攝自張蘭 微博）

對於這樣被點名，張穎穎也不甘示弱，在自己各大社交平台上火力全開反擊。她微博曬出多張，網友貼出張蘭經營品牌「麻六記」的食安爭議，諷刺：「三年了，還惹我？把炒作的心思放在產品上能更大更強」。並在留言區曬出截圖，意有所指：「保險櫃5部手機，別讓現在歲月靜好掀起一番腥風血雨。我沒有什麼可以失去的！」表示自己絕不允許有人莫名傷害自己，而誰在背後操作無名人出來說話，她都懂，向對方喊話：「好好過你們的日子」。

張穎穎被點名，不滿回應。（圖／翻攝自張穎穎 微博）

根據了解，當時汪小菲和大S宣布離婚，當時就傳出張穎穎疑似是小三，過了1年多汪小菲才高調認愛女方，但卻在短短2個月就傳出分手消息。張穎穎坦言：「感情結束那一刻，我那麼多東西，卻從未傷害過另一方，因為我真的不想要這種流量」。此外，汪小菲也被抓包疑似跑到葛斯齊影片底下打算留言。對此，張穎穎曬出截圖，怒嗆：「真想我把手機打開？孬種一個還去評論」，疑似暗指自己手上有很多證據。

此外，有網友轉發張穎穎大砲言論，笑稱：「張穎穎是真瘋啊，說自己保險箱有五支手機。啥都敢說真剛啊，怪不得張蘭都不太敢沾邊。」張穎穎特地留言回應：「對付瘋子就是更瘋」。