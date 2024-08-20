力麗(1444)的工程塑膠、改質尼龍研發出可使用在電動車充電樁、車內裝飾配件等車材，預估今年訂單有雙位數成長。

佳和(1449)美系電動車客戶在2023年正式出貨後，目前已打入公司十大客戶之一，佔營收比重約達1-2成間。

遠東新的環保聚酯回收紗從2021起，就與德國馬牌輪胎合作，應用在高階性能車領域。

遠東新看好全球電動車、自駕車市場起飛，高附加價值車材產業正進入成長期，因此在中國大陸蘇州、無錫廠生產的高值化尼龍66工業絲，陸續切入安全氣囊、輪胎簾布與安全帶等車材市場。據了解，目前每年訂單成長性都有雙位數。

看法充電槍、電池系統配電盒等高值化特化材料的未來發展潛力，新纖總經理歐金達日前在法說會上指出，汽車材料，尤其是應用在電動車的EV 車載材料、彈性體，是集團未來持續投入多元經營、創新研發、帶動營運持續成長的動能之一。

力麗指出，目前公司工程塑膠、改質尼龍等紡品，主要是提供在電動車充電樁、車內裝飾配件等。

佳和目前在車用產品，有包含，座椅、頂棚、立柱、遮陽板等不同品項產品，供應給Land Rover、Jaguar等車廠客戶。

佳和車用方面產品今年上半年佔營收比重來到21％，較2023年營收佔比11.6％明顯成長。佳和表示，今年美系電動車客戶的一款皮卡車款出貨維持「爬坡」狀態，目前訂單已排到年底。

佳和指出，由於該客戶規定需要交貨滿一年後才能開發新車款，因此預計今年底將再與客戶開發，已預備1-2個新款提案。