哈瑪斯和伊斯蘭聖戰表示，這次造成1死1傷的爆炸案是「自殺行動」，並威脅對以國發動更多類似攻擊。以國警方仍在調查，但媒體報導死者是攜帶炸彈的人。若真是自殺行動，這將是以國自2016年來境內首次發生自殺炸彈攻擊。

雖然美國務卿布林肯19日表示以國同意提出加薩停火建議，但外界擔心事件令停火和談難有結果。

由於市場仍等待聯準會在22日公布7月貨幣政策會議記錄，和鮑爾23日的演說，是否有暗示更多關於何時降息和降息幅度等訊號，因此金價升破2,500美元大關創新高後，漲勢暫時未進一步擴大。