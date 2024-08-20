疫情讓健身房無法營業，也讓健身教練柯彥宇走出不一樣的道路。在健身房停業後，柯彥宇加入每月保障收入5萬元的信義房屋，每天早上8點進公司，凌晨3點才下班，僅3個月就拿到「新秀獎」。後續轉職加盟永慶不動產後，年收入更突破650萬元，展現出色的業務能力，成功步上人生的康莊大道。

在信義房屋的第一年，柯彥宇就創下業績近600萬元的驚人成績，若以8%獎金計算，他至少能拿到30萬元的獎金，但前6個月新人時期的業績再好，每月就只能領5萬元保障收入，薪酬制度讓他覺得付出與收入不成比例，萌生離開的念頭。

為了創造更高收入，在朋友引薦下，2023年5月柯彥宇轉職到永慶不動產太平新光國小加盟店，一年來累積業績直逼1,400萬元，今年上半年更創造逾830萬元業績，帶動年收入達650萬元，薪水幾乎是他在前東家6倍之多。柯彥宇表示，業績增長如此迅速，源自於永慶房產集團的「聯賣制度」，能和永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產全台1千多家店合作，案件量比起同業多出許多，讓他成功爬上「薪」高峰。

轉戰永慶不動產後，業績屢創新高，不只讓柯彥宇薪水提升，也讓他可以帶著家人和夥伴一起出國玩。圖/永慶房產集團提供

永慶加盟四品牌聯賣平台案件量是全台第一，柯彥宇還在前東家時就已經親眼見證，多次客戶想買的物件，都是永慶不動產的專任委託，而與信義房屋無法聯賣，讓當時的他感到非常可惜。而聯賣平台也成為他業績突飛猛進的一大關鍵，平台上超過15萬筆的案源，從住宅、店面到土地都有，讓他在加入永慶不動產一年多，有一半成交案件是透過聯賣成交。

除了聯賣平台這個助力外，柯彥宇也用誠實的服務態度，創造高達6成的專約率。他舉例，有一次帶看時，主動告知客戶社區中庭曾有墜樓事件，使他贏得客戶信任！他笑說，「客戶覺得我這個仲介與眾不同，願意在簽約前坦誠分享所有資訊！所以我有信心，即使這次沒有成交，他們也會在心裡認定我，未來還會繼續找我看房。」

在事業上有如此亮眼的成績，柯彥宇非常感謝妻子當後盾，把家裡和孩子照顧的很好，讓他可以專注打拼事業。今年他給自己設下達成千萬業績的目標，同時也希望換一個空間更大的房子，讓即將長大的孩子能有獨立房間，一家人邁向幸福人生。