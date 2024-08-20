民眾黨競選經費假帳爭議風暴延燒，連不少白營內部人士都跳出來指責。列名2024大選民眾黨不分區第17名的徐瑞希直言，內政部依政黨得票率撥每年1.5億政黨補助，是人民的期待託付，社會對競選期間的資金疑慮不是政黨家務事，維持政黨治理的合規運作，是獲得補助的應盡義務。她也質疑，白委黃珊珊的律師事務所代理台灣最大移工仲介的力通集團法務，該公司曾被起訴人口販運，對此她直問：黃珊珊的核心價值是？

徐瑞希今(20日)在臉書發文表示，內政部依2024總統立委選舉政黨得票率，在2月中依法撥款給民眾黨1.5億的政黨補助金。每年1.5億的政黨補助來自人民納稅，是人民對於民主政治發展的期待及託付。「因此，維持政黨治理的合規運作，是獲得此一補助的應盡義務！」

「社會對競選期間的資金疑慮，不是政黨家務事！」徐瑞希呼籲中評會派任獨立督導，協助及督促善後小組，限期釐清帳務、補正程序，對捐款支持者及付政黨補助金的納稅人，清楚交代，回應人民對政黨治理的信任。「非關鬥爭，責無旁貸的政黨義務，那些年我們滿滿的民主熱血。」

徐瑞希19日發文提到，黃珊珊的律師事務所代理台灣最大移工仲介的力通集團法務。還曾說，如果不是「蔣爸」借錢給那些外勞，那些外勞怎麼能來台灣工作賺錢？「請教黃珊珊立委的核心價值是？」

她引《報導者》關於移工高利貸的調查報導指出：一些不肖的台灣移工仲介公司，在菲律賓、泰國、印尼等移工來源國設立貸款公司，高利貸款給要來台灣工作的移工，透過其台灣的仲介母公司，或在台灣設財務索債集團，一條龍的剝削、掌控移工。在台的財務集團也以高利貸給在台灣工作但急需用錢的移工，但因為將借款匯到國外再轉回台灣的繞道作法，利息（含手續費等）高達80-150％，避開台灣規定的20％重利罪。

「台灣製造：高明的移工債務剝削鏈」文提及，「力通人力仲介」老闆蔣德明在菲律賓成立E-cash貸款公司，找當地人作為名義上的負責人，專門提供來台移工貸款，且力通的會計又同時管理三家公司的資金調度。力通集團雖被控人口販運，但最後被高等法院判決無罪。

2010年初期，台灣曾有6件由各地檢察官以「重利罪」、「人口販運」起訴財務公司的案件，但最終都被判無罪。「我們不會再偵辦移工債務的案件，我們認為法院已經做出判決，那可能代表這是沒有問題的，」一位配合檢察官偵辦人口販運案件的資深調查官說。至今近10年間，檢察官不再立案調查受債務剝削的移工。

徐瑞希直指，以上，就是國際勞工組織ILO稱為「債務綑綁」（Debt bondage）典型手法。這是造成外籍移工「強迫勞動」的主因、人口販運的類型，更是國際所譴責的人權議題。