搭乘高鐵突然聽到物品掉落聲，隨後就傳來女子爆哭的聲響，男子察看後驚見一個大行李箱就這樣擋在走道上，詢問後才得知，這行李箱原本被他的主人放在上方的行李架，因為高鐵列車轉彎慣性的緣故，疑似行李箱沒有放穩，直接從上方掉落，砸到下面的女乘客，才會變成這個情況。

這事情就發生在大陸的高鐵上，男子拿手機出來錄影，並上傳網路，因為女子被痛砸後爆哭，列車的服務人員立即上前安撫，女子不斷在車上大聲抱怨，列車人員原想幫女子叫救護車，但被女子拒絕，女子抱怨的原因是因為，被行李箱砸中很痛沒錯，主要是行李箱的主人當作沒這回事一樣，都沒道歉，最後還是列車人員居中協調，行李箱的主人才願意承擔女子後續的醫療費用。

網友們看到影片後，紛紛坐不住了！因為被這大行李箱砸中，是誰都會抓狂吧！紛紛留言表示：「這麼大的箱子砸頭上真的疼，不止要道歉吧，賠償都是應該的」、「為啥不要賠償？對方都不及時認錯道歉」、「出門在外，安全第一啊，希望那位乘客能盡快平復心情」、「當時沒事不代表後面沒事，小心有後遺症」、「最起碼道個歉！誠懇道歉！」、「如果當時砸到的是老人….後果就沒這麼簡單了」、「行李箱主人第一時間道歉，事情就簡單了」。