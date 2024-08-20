近年來，大陸經濟蓬勃發展，民眾對休閒娛樂的需求與日俱增，越來越多的女性外出運動，隨之而來的是各類「媛」文化的興起，如騎行媛、重機媛、釣魚媛等，不斷刷新人們的視野。而最近，網絡上又掀起一股新潮流「登山媛」，穿衣風格大膽火辣，引發廣泛關注。

據網友近日流傳的影片顯示，這些「登山媛」們與傳統登山者的大不相同。她們不再穿著標準的登山裝備，而是以露肩的小可愛上衣示人，精緻的妝容、時尚的打扮，使她們在山林間格外引人注目。更有正妹們還挑戰難度不小的攀岩活動，展現出與柔弱形象截然不同的堅毅與風情。

影片曝光，立即在網絡上引發熱議。許多網友看到影片後不禁驚呼：「這樣的爬山真是讓人心動！」、「我怎麼沒遇到這樣的登山隊伍？」更有網友直言：「這不叫爬山，這叫巡山吧！」還有些理性的聲音提醒：「山區蚊蟲多，甚至有黃蜂，這樣的穿著實在是風險不小。」、「攀岩可不是鬧著玩的，要成為攀岩媛可是要有一定基礎和膽量！」

儘管「登山媛」現象褒貶不一，但無疑為大眾的登山活動增添了一抹亮色，成為當下社交媒體上的一大熱門話題。