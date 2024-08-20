中國網民熱議富士康「重返鄭州」 學者:只是全球佈局一環

近期逐漸將生產線部份遷移至印度的電子代工廠富士康，因為印度生產線效率不佳，又重新在河南鄭州高薪招工，在大陸經濟景氣低迷氣氛中，為陸媒與社交媒體開創一個極為難得能振奮人心的話題。雖然不少媒體與網民藉此揶揄富士康終於「灰溜溜地」回到中國，但是學者分析稱，部份生產線重返鄭州只是其全球佈局的一部份，富士康董事長也表示明年要再加大對印度投資，顯示其全球佈局、降低風險的策略仍未改變。

據《美國之音》報導，隨著iPhone16手機進生產旺季，近年來正在撤出中國的代工廠富士康，最近也在河南鄭州以高薪招工，吸引許多年輕人應聘。作為蘋果手機最大代工廠，富士康此舉引發不少中國媒體議論，認為是因為越南、印度的工業水平跟不上中國，但也有分析人士指出，這只是跨國公司分散風險的策略，無需過度解讀。

報導說，「撤離中國的富士康為何又要回來了」，半個多月來，這一微博詞條閱讀量超過1400萬次。陸媒《三聯生活週刊》刊文指出，「一度撤離中國大陸的富士康」重返大陸，在鄭州投資10億元（人民幣，下同）蓋總部大樓，又在當地大規模高薪招工；《財新》雜誌也報導，富士康7月起大幅調漲作業員時薪與獎金；《每日經濟新聞》則引述中介人士說，富士康鄭州園區外每天都有應聘者排長龍，錄取率高達9成。在廠內長期任職的女員工表示，現在招聘條件非常吸引人，每月工作20天、每週雙休、每天工時8小時，月薪約4000元人民幣，她形容「相當於是送錢」。

曾旅居印度的台灣中山大學助理教授劉奇峯表示，富士康「重返中國」主要是基於蘋果公司生產新產品的策略，蘋果雖宣佈在印度生產iPhone16，但當地製造良率不如預期，為規避風險，才將產線分散回到中國。

對於連日來，有不少中國媒體跟網民揶揄富士康是因為印度廠能達不到標準，才「灰溜溜」地回到中國，劉奇峯則指出，富士康已在印度投資多年，正在籌備研發運營總部，此前至少3次規劃與印度企業合資進軍半導體製造，因此，重返鄭州應只是富士康全球佈局的一環，而且資通訊產業的生產基地移轉也是因應美國政治變動與地緣政治的競爭。

報導指出，在富士康大舉招工的同時，中國青年就業也出現了相應的新趨勢。由於失業率高，許多大學本科畢業生也不得不走進工廠流水線。畢竟進入酒店業月薪只有2000~3000元人民幣，而像富士康這樣的工廠普遍能高出2000元。在大環境不好時，進工廠也是不得已的選擇。

雖然富士康重新擴增鄭州生產線，但在印度投資的腳步並未放慢下來。據《快科技》報導，富士康董事長劉揚偉表示，已在印度投資超過100億美元，並計劃在明年進一步加大投資力度。「在訪問了印度這麼多邦之後，我感到印度正在崛起。富士康希望成為其中的一部分，我們將與印度共同成長。」