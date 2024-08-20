藝人王陽明日前因一句「我不比娘砲的動作」婉拒與女粉絲手比愛心，引發爭議，被質疑性格太過衝動。就連2年前王陽明參與的YouTube籃球比賽，都被網友們挖了出來，包含對著網紅噴髒話、對著裁判比中指等等掀起討論。

時間回到2022年，當時王陽明受到好友邀請參與YouTube年度的籃球盛事「YT夏季大戰」，包含騏哥、彭尊、Fred、High咖、KID（林柏昇）、尼克、阿樂、坤達、洗菜、博恩、喬瑟夫等眾多藝人、網紅都來共襄盛舉，陣容十分豪華。

王陽明先是噴了英文髒話後，在凶狠地瞪對方。（圖／YT@澤圖ZTWO）

不過看似熱鬧的場合卻出現插曲，大約在第二節3分23秒，王陽明在籃底下接到球準備上籃，卻被敵隊的Fred活生生搧了一記麻辣鍋。沒想到王陽明表情充滿不悅，疑似對著Fred噴了一句帶有F開頭的髒話，這讓Fred十分傻眼，只能苦笑搖頭。

另一位網紅Ted見狀也馬上跑過來安撫王陽明的情緒，場面頓時變得有些尷尬，就連在一旁轉播的球評都被嚇到：「哇！這是有火花嗎？這可能在我們這場比賽意想不到啊！」推測王陽明可能被拉到手才會有非常大的情緒。

畫面曝光後，掀起不少網友的討論與批評，更有人抓到王陽明走到板凳區時，疑似背對著裁判比出中指表達不滿。大家紛紛留言「Sunny球品很差」、「Sunny那球蠻乾淨的吧⋯自己手感不好怪別人」、「王陽明就是比較帥的8+9而已。」如今，王陽明再度因為火爆性格惹出爭議，這段2年前的片段也再度被扒了出來。