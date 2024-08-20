台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，台中地院安排洪嫌與傷者「長髮哥」許瑞顯今（20日）再做調解，經長達近2小時的調解，最終雙方達成100萬元賠償金的共識，許瑞顯說，洪嫌曾寫給他2頁、長達1000字的道歉信，他感受到他（洪男）是想要面對，考量自己傷勢不重，希望給洪男一個機會。

洪男今由委任律師下午2點半抵達台中地院，其父母並未出現，許男在律師陪同下進入調解室協調，雙方協調長達2小時，許男的律師解釋，過程中對賠償金數度拉距，但最終仍以100萬元達成共識。許男說，雖然比上次自己開出的金額低一些，但考量洪家沒償還能力，自己也想給洪男一個自省的機會。

許男今特別穿上被砍當日身上所穿動漫《攻殼機動隊》綠色外套，在律師陪同下抵達調解室，他解釋，服裝在搶救時被剪破，女友也幫他洗好、再次縫合，胸口被水果刀刺破的部分也已經補丁，他此次特別穿這件衣服出席調解，就是希望可以調解成功，讓自己可以早點回歸正常生活。

他表示，二次調解過程中感受到洪男和其父母的誠意，洪男先前也曾托人給他2頁1000字道歉信，其中提到他不想逃避，其實想要認真面對判決，讓他覺得洪男是想要面對這一切。文末也說，「至於和解部分我也明白您的內心一定會有掙扎，我也不願想太多，只希望我所犯下的錯還有機會在你心中減少一些傷疤，讓您可以繼續平安生活著，只求事件平息，大家平安。」