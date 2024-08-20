資深影星屈中恆在CATCHPLAY青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》飾演寵愛雷嘉汭的「女兒傻瓜」爸爸，甚至出現父女倆犯錯後會互相掩護的逗趣情節。戲外屈中恆也育有4名女兒十分幸福，而雷嘉汭提及跟爸爸之間的關係時形容：「當我做出叛逆的小事的時候，我們父女會彼此掩護一下，但在某些關鍵時刻，爸爸又變成是態度認真的爸爸，會指出我什麼是對的什麼是錯的。」雷嘉汭更提到，只要有爸爸的戲，就會跟著他的喜劇節奏走，「屈哥在現場沒有特別教我什麼技巧，反而是對戲的過程中，配合他的喜劇節奏走，拍攝過程就會充滿笑聲」。

《讓我看見你是誰》除了呈現台越家庭與新二代小孩成長視角，劇中的大人們也各有來頭，包括陸明君、洪都拉斯飾演鄭宇恩的父母，由於模特兒出身的鄭宇恩是初次挑戰演戲，回想起和前輩演員合作都獲益良多：「明君姊一直很關心我的狀況，也給我很多表演意見讓我抓到感覺，有時候拍攝時其實不太確定自己方向對不對，是演完被明君姐稱讚以後，才知道原來自己有做到那個感覺，很開心我的媽媽是明君姐！」

陸明君(右起)、阮氏翠恆、屈中恆、洪都拉斯同台飆戲。（CATCHPLAY＋提供）

此外，充滿喜劇魂的林暐恆(阿KEN)飾演引發關鍵劇情的咖啡廳老闆、高英軒飾演在酒吧上班十分照顧去打工的詹懷雲、圍棋女神黑嘉嘉飾演高中老師、張睿家則藏有特殊感情線。其他實力派卡司還包括張詩盈、黃尚禾、李至正、許乃涵、初孟軒、胡瑋杰、王真琳、鄭齊磊、莫愛芳等，眾星雲集陣容。青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》8月30日起每週五17：00於CATCHPLAY＋影音平台及愛奇藝國際版同步更新上架，CATCHPLAY電影台8月31日起跟播，全劇共8集、每週更新2集。