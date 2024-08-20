女星楊晨熙過去以兒童台「果凍姐姐」身分出道，2016年轉型為通告藝人，並投資居酒屋、餐酒館等，經營副業有成。她去（2023）年與建商老公結婚後，今年4月順利產下寶貝女兒，怎料20日迎來40歲生日的她，卻在慶生派對前送急診，所幸並無大礙，讓她無奈笑說：「3字頭的最後一天，真的是要讓我很難忘耶。」

楊晨熙20日凌晨在臉書曬出一張照片，只見她穿著手術服坐在輪椅上，手上還插著吊點滴的管子，表情看似有些無奈，她在內文寫下：「原本想拍美照接受大家祝福，但因為臨時的一場手術差點毀了我的生日派對。」不過她透露，手術在12點順利完成，並樂觀喊道：「應該是我最好的生日禮物。」

而楊晨熙稍早再發文慶祝40歲生日，「Today is my day lucky.（今天是我的幸運日。）手術室中又走了一遭，3字頭的最後一天，真的是要讓我很難忘耶，好啦～不好的都留在昨天了，不惑之年會好好的！ My new life.（我的新人生。）」並分享多張慶生照，不僅她的氣色已明顯恢復，一家4口的合照也相當溫馨，貼文一出，吸引粉絲紛紛送上祝福。

事實上，楊晨熙先前在父親節突然爆出罹患子宮頸癌前病變，需要緊急住院開刀切除，當時她透露自己都有定期做子宮頸抹片檢查，但那一次突然接到醫院電話通知結果「有異常」，且醫生強調程度並非輕度，如果不盡快手術，再拖下去很可能會變成癌症。

然而手術隔天，楊晨熙立即恢復工作，復原狀況良好，也表示接下來會持續追蹤，怎料時隔10多天，竟在生日前夕又緊急送醫，所幸並無大礙；對此，她有感而發說道：「謝謝大家的祝福，也祝大家身體健康平安，以前都沒那麼深切的感覺，生了病之後才會了解健康的可貴。」