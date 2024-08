女星楊晨熙過去以兒童台「果凍姐姐」身分出道,2016年轉型為通告藝人,並投資居酒屋、餐酒館等,經營副業有成。她去(2023)年與建商老公結婚後,今年4月順利產下寶貝女兒,怎料20日迎來40歲生日的她,卻在慶生派對前送急診,所幸並無大礙,讓她無奈笑說:「3字頭的最後一天,真的是要讓我很難忘耶。」

楊晨熙20日凌晨在臉書曬出一張照片,只見她穿著手術服坐在輪椅上,手上還插著吊點滴的管子,表情看似有些無奈,她在內文寫下:「原本想拍美照接受大家祝福,但因為臨時的一場手術差點毀了我的生日派對。」不過她透露,手術在12點順利完成,並樂觀喊道:「應該是我最好的生日禮物。」

而楊晨熙稍早再發文慶祝40歲生日,「Today is my day lucky.(今天是我的幸運日。)手術室中又走了一遭,3字頭的最後一天,真的是要讓我很難忘耶,好啦~不好的都留在昨天了,不惑之年會好好的! My new life.(我的新人生。)」並分享多張慶生照,不僅她的氣色已明顯恢復,一家4口的合照也相當溫馨,貼文一出,吸引粉絲紛紛送上祝福。

事實上,楊晨熙先前在父親節突然爆出罹患子宮頸癌前病變,需要緊急住院開刀切除,當時她透露自己都有定期做子宮頸抹片檢查,但那一次突然接到醫院電話通知結果「有異常」,且醫生強調程度並非輕度,如果不盡快手術,再拖下去很可能會變成癌症。

然而手術隔天,楊晨熙立即恢復工作,復原狀況良好,也表示接下來會持續追蹤,怎料時隔10多天,竟在生日前夕又緊急送醫,所幸並無大礙;對此,她有感而發說道:「謝謝大家的祝福,也祝大家身體健康平安,以前都沒那麼深切的感覺,生了病之後才會了解健康的可貴。」