「臺南400虱在美味」主題新菜，彩豐樓粵式中餐廳推出「剁椒虱目魚肚」迎饕客，售價390元。(台南大員皇冠假日酒店提供)

「虱目魚皮壽司」以富含膠質的虱目魚皮，搭配壽司米的酸甜味和輕微的芥末辣味，整體風味清新且層次豐富，是一道中日融合的創意料理。(台南大員皇冠假日酒店提供)

「虱目魚鬆湯種蛋糕」融合台灣特有的虱目魚鬆和經典的湯種蛋糕技術所製作的創新甜點，鹹甜交織很唰嘴，1條售價400元。(台南大員皇冠假日酒店提供)

「沙茶虱目魚鬆蛋黃酥」包覆鹹蛋黃的傳統蛋黃酥，加入沙茶醬炒過的虱目魚鬆，風味鹹香迷人，堆疊成台南獨有的風味，每顆90元。(台南大員皇冠假日酒店提供)

台南作為台灣歷史悠久的城市，不僅擁有豐富的飲食文化，也是台灣美食的發源地之一。台南今年迎來建城400年，在地知名的台南大員皇冠假日酒店將老台南風味與新創意結合，推出「臺南400虱在美味」系列菜色，包括彩豐樓的「剁椒虱目魚肚」、煉瓦日式餐廳的「蒲燒虱目魚肚小漢堡」、元素自助餐的「虱目魚壽司」，以及289BAR的「虱目魚鬆湯種蛋糕」與「沙茶虱目魚鬆蛋黃酥」，最低90元起即可品嘗虱目魚風味新菜。

台南大員皇冠假日酒店迎接臺南400，以精緻料理演繹台南400年的飲食文化，繼4月首波創意菜色後，第二波創意新菜8月登場，主題定為「臺南400虱在美味」，虱目魚為台南大宗養殖魚種，是當地人最愛的美食之一，也代表著家鄉的味道和記憶。台南大員皇冠假日酒店總經理林欣怡號召館內4間餐廳的主廚團隊發揮創意，以虱目魚為主角，烹調全新創意菜色，期望讓客人透過美食，勾起對老台南的記憶，同時也帶來滿滿的味蕾驚喜。

「臺南400虱在美味」主題新菜，彩豐樓粵式中餐廳推出「剁椒虱目魚肚」迎饕客。這道菜主要以剁椒的香辣和虱目魚肚的鮮嫩為特色，剁椒帶來獨特的辣味和鹹香，而虱目魚肚的肉質細膩且富含膠質，川味與台味的完美結合，滋味鮮香爽辣，令人食慾大開。

煉瓦日式特色餐廳則推出「蒲燒虱目魚肚小漢堡」，主廚團隊別出心裁地結合了日式蒲燒的甜鹹風味和虱目魚肚的鮮美嫩滑，加上西式漢堡，三者相得益彰，既有日式風味又帶有台灣和西方料理的創意菜。而元素自助餐推出限量的「虱目魚皮壽司」，虱目魚皮富含膠質，口感滑嫩，搭配壽司米的酸甜味和芥末的輕微辣味，整體風味清新且層次豐富，是一道中日融合的創意料理。

另外，大廳289BAR新推「虱目魚鬆湯種蛋糕」，這是一道融合台灣特有的虱目魚鬆和經典的湯種蛋糕技術所製作的創新甜點。虱目魚鬆的鹹香與蛋糕的清甜，鹹甜交織很唰嘴。業者分享使用湯種讓蛋糕質地特別鬆軟且濕潤，虱目魚鬆帶來的獨特風味為蛋糕增添了一股海鮮香氣，是一道兼顧創新與美味的甜點。還有送禮自用兩相宜的「沙茶虱目魚鬆蛋黃酥」，這款別具特色的蛋黃酥結合傳統台式經典糕餅與虱目魚鬆、沙茶醬，包覆鹹蛋黃的蛋黃酥，加入沙茶醬炒過的虱目魚鬆，風味鹹香迷人，堆疊成台南獨有風味，值得一嘗。