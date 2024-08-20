農曆七月家戶忙著準備普渡，不過隨時代變遷，年輕一代對普渡熱情略有減退，知名命理師湯鎮瑋說，現代人認為準備三牲麻煩，所以傾向跟著大樓主辦或廟宇一起拜，但自己準備除增進家庭和諧，也能累積全家人福報，他推薦普渡時可選米製品，因其「代表一切福報的根基也代表福田與財富、財庫，所以拜和米有關的零食都很好」，坊間也有很多裝滿米製品的中元節禮盒，「象徵財寶盒」，準備簡單又能旺財。旺旺宜蘭食品今年就推一系列普渡綜合零食箱，不僅方便攜帶，澎湃份量更能滿足消費者，且外型圖樣與品牌名稱皆喜氣吉利，小包裝也方便分食，箱內產品還有運用百分之百台灣米製作的旺旺仙貝，不僅幫助在地農產品銷售，更能帶來旺財好運。

網紅「米Mi」稱讚旺旺普渡箱內的零嘴都很受孩子喜愛。（摘自IG／朱世凱台北傳真）

旺旺宜蘭食品今年推出的普渡箱包括「五拜有保庇」、「金彭派」、「一定要拜」等，裡頭囊括旺旺仙貝、雪之月、厚燒和浪味仙等明星商品，獨立包裝不僅好保存，拜拜完更能與親友及全家人分享，方便攜帶也容易準備。像是育有3個可愛女兒的網紅「米Mi」就直言，「旺旺就是拜拜的首選啊！旺旺選用100％在地米製造拜旺旺拜米好吉兆，拜米好運！而且這次的中元旺旺拜拜箱真的特愛欸，因為能滿足全家人的口味，一整箱裡小包裝超方便分食的啊。」

她也說，「我們家小孩就是愛旺旺，所以這次一定要買，不只拜，還要孩子愛吃，重點旺旺還有4款不一樣的旺旺拜拜箱，『五拜有保庇、金彭湃、六六大順、一定要拜』，每個組合都不一樣，看喜歡什麼就買哪一箱。」

網紅「可樂」喜愛旺旺普渡箱的零食以小包裝分裝，不再擔心孩子吃不完沒有綁好而軟掉。（摘自IG／朱世凱台北傳真）

時常分享家庭點滴的網紅「可樂」表示，現在很多人很忙碌，連購買普渡用品的時間都沒有，「就會跟著社區一起大拜拜，但社區拜拜準備的供品不一定是自己喜歡的，剛好今年媽媽問我需要不要幫你一起買普渡的商品，我說好啊！還指定一定要買『旺旺拜拜箱』，裡頭的零食都是我的最愛，小孩也很愛，每一箱裡頭有3-5樣的零食，一箱滿足所有，小包裝分裝，也不用擔心孩子吃不完沒有綁好而軟掉。」

旺旺宜蘭食品普渡箱即起於全台全聯福利中心、大潤發、家樂福、愛買、旺旺官方旗艦店、中天快點購、線上通路都可購買。