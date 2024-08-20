湯期安具生技背景及行銷方面專長，曾擔任台灣生技產業聯盟理事，目前是鑫品置業董事長，據悉，本次人事安排主要是希望借重他的專業為台酒帶來新氣象。
湯期安接台酒董事長 21日交接
財政部20日改派台灣菸酒公司公股代表，現任台酒董事長丁彥哲及總經理林士傑解任董事，新任者分別是鑫品置業董事長湯期安及台酒副總賴煥宗，依相關人事安排，湯期安將接任台酒董事長，賴煥宗則升任總經理，21日上午交接。
財政部20日改派台灣菸酒公司公股代表，現任台酒董事長丁彥哲及總經理林士傑解任董事，新任者分別是鑫品置業董事長湯期安及台酒副總賴煥宗，依相關人事安排，湯期安將接任台酒董事長，賴煥宗則升任總經理，21日上午交接。
湯期安具生技背景及行銷方面專長，曾擔任台灣生技產業聯盟理事，目前是鑫品置業董事長，據悉，本次人事安排主要是希望借重他的專業為台酒帶來新氣象。
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