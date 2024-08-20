澎湖20日難得豪大雨，造成機場暫停起降、東嶼坪環島道路下陷。圖為望安花宅曾家古厝的大雨情形。（曾文明提供／許逸民澎湖傳真）

受對流雲系發展旺盛影響，中央氣象署今（20）日下午針對澎湖發布豪雨特報。難得下雨的澎湖，不但因雷雨當空，一度造成機場空側暫停作業，離島東嶼坪剛完工的環島道路路面因地基沖刷下陷，馬公夏日童樂趴也宣布閉園。甚至到下午5時前的日累積雨量前10排行，澎湖有7個測站擠進榜，且包辦前6名，下午3時前的日累積雨量前10排行，更包辦9測站。

澎湖氣象站是根據雲雨圖顯示，強對流回波移入澎湖上空，而在13時56分陸續發布大雷雨特報，強陣風、豪大雨及雷擊通報，能見度不到1公里。而在能見度不到800公尺影響下，澎湖機場在13時33分也發布45分鐘的雷雨當空，並以服務台航廈全區廣播及電子看板跑馬燈告示，基於安全，航空則在13時30分至14時15分間暫停作業，共影響5航班（到站1班，離站4班）。

2024年8月20日澎湖縣／澎湖20日難得豪大雨，造成機場暫停起降、東嶼坪環島道路下陷。圖為下午5時前的日累積雨量前10排行，澎湖有7個測站擠進榜，且包辦前6名。（中央氣象署網站／許逸民澎湖傳真）

2024年8月20日澎湖縣／澎湖20日難得豪大雨，造成機場暫停起降、東嶼坪環島道路下陷。圖為下午3時前的日累積雨量前10排行，澎湖更包辦9測站。（中央氣象署網站／許逸民澎湖傳真）

氣象署更於14時43分發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。其中吉貝氣象站上午還觀測到10.8級強風，截至下午5時止，澎湖已有西嶼畜產所、望安公所宿舍前、西嶼燈塔和望安天台山等4測站日雨量破百，還包辦全台前4名，其中西嶼畜產所、望安公所宿舍前分別為128、127毫米。也進而造成部分地區及路段因排水不及，無法宣洩急驟雨，導致淹水。

而望安鄉長許賢德也說，去年杜蘇芮颱風造成東嶼坪迎風面海岸線，出現沿岸地基崩塌，至今尚未恢復；今年雖挺過凱米颱風肆虐，但今日豪大雨，又造成甫完工、連接聚落區的新建環島公路地基下陷，部分阻擋海浪侵襲的巨大緣石，也應聲而倒入海。

許賢德表示，東嶼坪行政區雖為望安鄉公所歸管，但因列入國家公園保護區內，任何改變現狀原貌建設，都需要海洋國家公園管理處同意，因此重建工作相當複雜，呼籲中央與澎湖縣政府，能盡快伸出援手。