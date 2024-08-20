「西堤牛排」祭出捐血就送「愛心5折券」，民眾於活動期間到指定捐血站捐血，即可獲得牛排套餐限量5折券；首捐族或單次捐500cc全血，再加碼送限量品牌野餐墊1個。（圖／王品集團）

挽袖捐血做公益還可以吃到5折牛排，一舉兩得。王品旗下「西堤牛排」祭出「愛心5折券」鼓勵民眾挽袖捐熱血，8月21至24日到台北、高雄指定捐血站捐血，8月30日至9月2日到新竹、台中指定捐血站捐血，可獲贈限量「西堤」套餐5折券，到全台「西堤」餐廳即可享用5折牛排。首捐族或捐500CC全血者，加贈品牌限量野餐墊1個。

據血液基金會資料，捐血運動在台灣推廣50周年，堪稱台灣最成功的社會運動。「西堤牛排」連續21年參與捐血，也是台灣捐血公益歷史最悠久的品牌，今年初攜手捐血大使江宏傑共同號召大眾挽袖捐血，獲得廣大迴響，成功募集超過2.2萬袋愛心熱血。

暑假即將結束，「西堤」再次祭出「愛心5折券」響應捐血，8月21日至24日一連4天，民眾到台北、高雄指定捐血站；8月30日至9月2日在新竹、台中指定捐血站捐血，即可獲得限量5折券，持券到全台「西堤」可大啖5折牛排套餐。此外，「西堤」為鼓勵首捐族留下充滿意義的一刻，只要首次捐血250cc或單次捐500cc全血，再加碼贈送限量「西堤」品牌野餐墊1個。指定合作捐血站點以「西堤牛排」官網所列清單為準。

雖然88父親節已過，「西堤牛排」仍要為全台老爸加菜，8月31日前，爸爸到全台「西堤」內用經典套餐，手比愛心拍照，可免費被招待「BBQ烤雞腿串」1份，輕鬆升級雙主餐。還可品嚐到全新回歸的主餐「威靈頓牛排」，軟嫩法蘭克牛排外層裹上香濃松露蘑菇醬，以酥皮包覆後烘烤，同時享用外酥內軟、完美多汁口感。