以Innovate together為主題，台積電嚴陣以待，迎來歐盟執委會主席馮德萊恩及德國總理蕭茲，現場戒備森嚴，出動多名特警及警犬；開場則由董事長魏哲家會同兩位歐洲重要人物進場，為台積電德國廠揭開序幕。

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