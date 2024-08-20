以Innovate together為主題，台積電嚴陣以待，迎來歐盟執委會主席馮德萊恩及德國總理蕭茲，現場戒備森嚴，出動多名特警及警犬；開場則由董事長魏哲家會同兩位歐洲重要人物進場，為台積電德國廠揭開序幕。