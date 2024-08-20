現任日本首相暨自民黨總裁岸田文雄宣佈退出後，即將於9月27日進行黨內選舉，前日相小泉純一郎之子、現任環境大臣小泉進次郎，已經向周圍人士表達有意參選。根據多位黨內人士在20日的透露，經濟安全保障大臣小林鷹之週一（19）已經宣布參選。日本媒體指出，有兩位40多歲的候選人參選實屬罕見，這可能使黨內「世代交替」成為一個焦點議題。

據日本《每日新聞》20日報導，自民黨相關人士透露，小泉進次郎已經告知黨內高層他將參加總裁選舉，並表示「這麼多年來一直一起努力，現在是來打個招呼了」。他也拒絕了來自其他「後岸田」候選人的支持請求，表明：「因為我也要參選，所以不能支持你」。

小泉進次郎雖然對參選表達了積極態度，但一直避免明確表態，並表示「會認真考慮並作出決定」，一位黨內高層指出：「太早表態只會給對手提供攻擊的機會，晚點表態反而更聰明。」

根據《每日新聞》在6月進行的民調，在「下一任首相的合適人選」問題中，小泉進次郎排名第4，清晰的表達能力及在街頭演講中的出色辯才而廣受好評。

目前表態參選的11人中，小泉進次郎是最年輕的一位，自民黨內對於能帶來「煥然一新」感的小泉進次郎寄予厚望，認為他能成為「選舉的顏面」。