鳳小岳為了影集《人生清理員》第一次跟著實際職人在陌生人的遺居進行現場清潔工作，他形容迎面而來的氣味非常強烈，全身細胞產生很強烈的求生欲望，「是無法控制的生存機制， 全身不自覺冒大汗 ，當時有想逃跑的狀態」。

鳳小岳深感這份工作需要強烈的意志力才能繼續，「結束時開車回家就把窗戶都打開，就算離開了仍感覺味道都還留著，氣味的強烈讓我覺得必須要好好活下去」。第一次實習就如此心驚，等到第二次實習才是真正的震撼教育，他形容遺居門一打開，就看見遺體存留的組織液，就連寵物的氣味都遺留在現場。

鳳小岳為了演出第一次跟著實際職人到事故遺居進行現場清潔工作 。（果陀娛樂提供）

「當時就穿防護衣口罩，進入只有幾坪的小房間，是一個已經被遺忘的空間，逝者是過世一周後才被發現，進入樓下的空間時就已感受味道飄進鼻腔內。」鳳小岳形容當時雖是實習，但仍跟著工作，清潔時都不太敢呼吸，所有綜合複雜的氣味除了難以形容外，他看著現場的遺物更真正體會到「原來一個人一生的最終可能就是這樣結束」。鳳小岳看到真實職人的敬業，演出時更能把真實個性帶到作品裡。

對於「死亡」特別有諸多感觸的鳳小岳，最初接獲劇本時，就覺得劇本在發光，他形容「彷彿一片光明走向他」。鳳小岳透露自己在20出頭的年紀與朋友聚餐，原本只是愉快的氣氛，但他突然跟朋友說「我好像對死亡還沒有那麼了解」。這份關於死亡議題的種子原來早已在心裡埋藏許久。進入角色後他才體認生命其實就算很日常也是一種繽紛，「大家認為活著是非常正常的事情，平常不會體會到與死亡的距離，但演出後讓自己明白活著的價值，也才知道活著的特殊」。

導演陳大璞透露是在收到月餅禮盒上看到鳳小岳引發選角靈感，最初該劇在想男主角人選時導演剛好收到朋友送來一盒月餅，看到盒子上的鳳小岳，於是跟製作人楊凱婷提起，真正見面後製作人發現他擁有角色外放卻溫暖的特質，跟大家對他高富帥的印象不一樣，反而是率真又有親和的性格，於是導演和製作人一致決定無論如何都要邀請小岳來出演，「因為實在長的太好看了，大部分的朋友還沒能感受到他的演技時就已經暈船了」。

合作後意外發現鳳小岳樣貌雖這麼老外，但卻能駕馭劇中總是滿頭大汗，指甲總是有污垢，矛盾衝動又聰明同理的角色，甚至在未簽訂合約時，就陪同團隊一起至逝者的遺居實習。《人生清理員》將在公視、八大戲劇台播出外，Netflix及Hami Video播出。