西門町洛陽停車場20日凌晨發生墜樓意外，1名74歲李姓老翁從7樓墜下，包括頭胸、四肢重傷，當場不治，警方初步調查，老翁19日下午從基隆住家搭車來到西門町，接著就在附近閒晃，凌晨單獨進入停車場內，接著就從高處墜落，警方排除他殺，家屬也對死因無意見。

警消20日凌晨12時40分獲報，有人從洛陽停車場高處墜落，前往查找時，發現老翁倒臥在昆明街巷弄內，全身重傷當場宣告不治。

因死者身上沒有相關證件，警方調閱監視器追查，發現老翁從基隆搭車來到台北，輾轉聯繫家屬後，家屬表示老翁長年因大腸癌所苦，心情鬱悶，19日獨自外出，原本以為他晚上就會回來，不料傳出惡耗。

警方調閱監視器，發現老翁獨自進入停車場，並搭電梯前往7樓，不久後便墜落，已排除外力介入及他殺可能，並將遺體交還家屬處理後事。

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