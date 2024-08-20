藝人王陽明在電影《角頭－大橋頭》，飾演角頭二代的「Michael哥」，戲裡囂張白目、中英文夾雜各種髒話，戲外依舊「Michael哥」不離身，但因為一句「娘砲」熱來眾怒，引起不少抨擊，但也有網民逆風吐露私下的王陽明，要大家「不要太過入戲」。

藝人王陽明捲入「娘砲」的失言風波，但卻有網友為他緩頰，在社群貼文說曾和他一起打球，身高188公分的王陽明，對於隊友是各種美式讚美加鼓勵，還說：「你們進攻不要理我，我不想破壞你們的三分球節奏。」

王陽明提攜好友懷秋加入電影《角頭－大橋頭》，捲入失言風波後妻子也公開力挺。（圖／攝自IG sunnyboyyy）

網友說當時在FB組隊約戰社團看到籃球館臨時徵人打全場，於是和三個朋友報了一隊，到了現場看到一群超壯講英文的ABC，愣了半天，但王陽明主動過來打招呼，非常客氣的說：「這是我跟朋友臨時的球局，我想讓朋友們都跟認識的一隊，可不可以讓我補你們？」就這樣氣氛非常愉快熱血的打了兩個小時，雖然王陽明的刺青真的頗顯眼，但不管是對話或互動，「是個客氣溫暖的人」。

藝人王陽明非常愛車，也開設YouTube頻道。 （圖／攝自IG sunnyboyyy）

另一名網友表示自己帶著妻女，一起參加王陽明Youtube頻道的車聚活動，王陽明主動和車友打招呼也和網友女兒互動，甚至幫繳停車費、約大家吃很難訂位的火鍋店，「連帶我們這種素人吃飯，都要吃好的？表示他真的很重視我們。」餐敘過程中感受到他就是個愛車的人。但對於出口成髒這件事，該名網友也表示：「劇組也說了這就是Michael哥的人設，他本人私底下很和善，大家不要太過入戲了，peace！」