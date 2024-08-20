台南一名李姓女子搭乘台鐵第3282次區間車時，竟在車廂內對一名女性乘客A女伸出狼爪，趁對方無法反抗之際，徒手觸摸A女臀部，意圖性騷擾得逞。事發後，A女立刻報警，警方經調閱車廂監視器畫面，迅速鎖定嫌犯身分，將其依法送辦。

判決書指出，案發當天下午10時50分許，李女在臺鐵第3282次區間車第一節車廂內，見A女從身旁經過，突然跨步上前，伸手觸碰A女臀部。李女在偵訊中雖坦承碰觸事實，但辯稱是因A女擠過來感到害怕，並非有意性騷擾。

然而，警方透過監視器畫面確認，當時A女的行進路徑並無異樣，與李女間也保持一定距離，李女所謂「被擠」的說法根本站不住腳。

法院審理時，李女因無正當理由未出庭應訊；法院強調，李女僅因一時衝動，在A女未及抗拒之際，作出不當行為，顯然缺乏對他人身體自主權的尊重，對A女造成極大心理傷害，這樣的行為實在不可取。法院依《性騷擾防治法》認定李女行為已構成性騷擾罪，判處拘役30日，得易科罰金。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。