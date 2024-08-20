外界猜測，為來往車用領域發展將為歐洲廠最大重點，另外往高電壓、電流之第三代半導體前進，將為ESMC重要使命。

歐盟執委會主席馮德萊恩也指出，歐洲將迎來全球最大半導體公司台積電，她也相當期待；持續重申打造強韌供應鏈、分散地緣政治風險，她強調，這是歐洲的機會，歐洲晶片法案為大勢所趨；在台積電加入後，將2030年歐洲在地生產之晶片往2成之全球市占率前進。