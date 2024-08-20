許多人除了中文、英文外，有時可能會學習第三種語言。一位任職於半導體業的網友近日打算學習第二外語，不過不知道該選日文、德文、還是西班牙文，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛推薦日文，除了工作需要還有不少好處，不過也有不少人推薦使用者龐大的印地語。

原PO在PTT發文表示，在半導體業工作的他考慮學習第二外語，考量的語言則有日文、德文、西班牙文，日文優勢包括日本動漫多、旅遊方便、台積電有設廠、材料商多來自日本等；德文則是德國、奧地利、瑞士、比利時的官方語言，台積電也有設廠，同時德國也是工業大國；西班牙文則最大優勢則是使用者眾多，是英文外的全球第二大外語。

對此，許多人紛紛推薦日文，「日文吧！至少還能去日本旅遊」、「日文，看片不需要翻譯」、「日文CP值高，德文很難學，西班牙文沒用」、「西班牙文在美國好用，Amigo（朋友）超多，銀行也只提供西班牙文服務，如果在台灣生活日本旅遊，日文真的比較方便」、「日文很多半導體設備材料來自日本」。

不過不少人提醒，如果只學日文而沒學到日本文化，可能反而招惹負面眼光，「日文沒屁用好嗎，除非你和日本人一樣溜，不然只會被日本人欺負」、「為了日本人學日文說日語，日本人也不會把你當自己人」、「日本人看外國人說日語，會希望你連日本人文化一起帶入，否則覺得你很不入流」。

另外也有網友推薦印地語，「問就是印度」、「不如去學印度話」、「印地語，從此再也不用擔心聽不懂印度口音，打不贏就加入」、「印地語吧，外商一堆印度人」、「印度話，一堆一線不管軟硬都外包印度」、「印度啊，很多外商高層都印度人」、「學印度話超前部屬，以後指揮印度仔做事」、「以後是印度人天下了」。