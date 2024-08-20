基隆市的黃姓女子表示，19日晚間才在超商臨時起意購買某大廠產銷的蘋果牛奶回家，不料竟在紙盒包裝內發現了一支已經發霉的棉花棒，通知業者後，其處理方式也讓消費者深感沒有誠意。基隆市衛生局獲報後，前往商家稽查抽驗產品，並要求商家預防性下架同批號產品。

黃姓女子透露，19日傍晚接兒子回家時，途中他4歲的幼子突然想喝蘋果牛奶，黃女便就近在仁二路的超商購買了一瓶某大廠產銷的紙盒包裝蘋果牛奶回家。吃過晚餐後，便拿出環保吸管讓兒子喝蘋果牛奶。不料4歲的幼子喝後便說牛奶怪怪的，黃女便將紙盒包裝拉開，驚見包裝內有一支已經發霉的棉花棒。

黃女原本擔心是不是4歲的幼子頑皮，把棉花棒塞入牛奶內，但兒子否認，黃女檢視家中也沒有類似的細管棉花棒，認為可能是業者的生產品管出了問題，撥打業者的客服電話反映。

不料，直到20日上午，才接到業者客服人員的聯絡，並有一名自稱是業者代表的人士到家中，至於後續的處理，僅提出要換產品給黃女，或者是給黃女一張百元禮券「壓壓驚」。

黃女說，她與先生擔心的是兒子因為喝了有異物的蘋果牛奶會影響身體健康，因此向業者要求，未來半年內若兒子因為腸胃問題看診，業者應負責。但遭業者斷然拒絕。業者僅拍了產品批號照片，表示會調閱同批產品產製過程，釐清問題所在。

基隆市衛生局在獲報後，立即派員到商家稽查並抽驗可能有異物的牛奶產品，同時也請商家預防性下架同批號產品。另一方面，也透過通訊軟體通知業者所在的台南市衛生局逕行查處，後續也將相關事證資料，以正式函文函送該局。

基隆市衛生局局長張賢政提醒，食品業者應落實「衛生自主管理」工作，對於食品製作流程須確實管控，食品在製程中，應採取有效措施，防止其他異物混入食品中，維護市民飲食衛生安全。