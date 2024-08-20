宜蘭縣獲得孝行楷模的有楊琇慧女士、王慧智女士、黃桂香女士、雷德默先生、陳芯彤及陳禹妡同學等6位。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣獲得孝行楷模的有楊琇慧女士、王慧智女士、黃桂香女士、雷德默先生、陳芯彤及陳禹妡同學等6位；其中，楊琇慧的孝行更獲得全國孝行獎的殊榮，其高齡87歲母親身體硬朗，仍擔任鄰長。縣長林姿妙今（20日）公開表揚並說，希望每個家庭都能傳承這份孝心，共同營造一個充滿愛與關懷的社會。

宜蘭縣獲得孝行楷模的有楊琇慧女士、王慧智女士、黃桂香女士、雷德默先生、陳芯彤及陳禹妡同學等6位。（吳佩蓉攝）

此次獲獎的6位孝行楷模，分別由羅東鎮公所、宜蘭市公所、冬山鄉公所、聖母醫護管理專科學校及社團法人宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會推薦。林姿妙表示，今年獲獎皆是親侍親屬，親力親為，足以導引人們克盡孝道，不僅樹立了孝道典範，更凝聚了社會的溫暖與和諧，希望每個家庭都能傳承這份孝心。

楊琇慧為公正國小退休教師，6年前離開教職工作照顧雙親，2年前父親過世，因父親生前有保護地球關懷物種的心願，期間曾因保育八色鳥行動榮獲全國保育有功人員獎，遂她繼承父親「八色鳥阿公」的山林保育志業，父親往生後繼續陪伴母親讀書、繪畫、賞花等日常生活，母親目前87歲，身體硬朗，仍擔任鄰長。

楊琇慧說，在全國每個家庭中，都有很認真在照顧家人的人，自己只是比較榮幸獲獎，開心能夠繼承父親保育山林志業，陪伴熱愛山林的父母，每天作喜歡的事情；也因自己是教育工作者，藉此告訴自己的學生，學習「楊老師好的孝行示範」，不過仍打趣地說「做不好的地方則千萬不要學。」

另，雷德莫出生於南非共和國，幼時父母離異，家境清寒，遇南非政情劇變，大學畢業後來台灣擔任英文教職工作，熱愛台灣人文文化，遂買了房子給全家居住，期間母親被診斷出患有慢性阻塞性肺病，他努力工作支付了母親所有的醫療費用，同時也確保媽媽在家裡得到照顧，除雷德默之外，全家都盡心協力一起照顧母親。