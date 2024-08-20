熱門話題酒吧Fake Sober插旗台中！前兩日在信義區剛開幕2店的Fake Sober，讓許多網友羨慕大呼「趕快來台中」。如今眾多網友許願成真。經創始人羅伊多次巡點，最終將Fake Sober台中店定在PARK2草悟廣場。

草悟道周遭多間創意酒吧競爭激烈號稱「台中小信義區」的草悟道，周遭更有勤美商圈、審計新村等，以沙漠為造景的草悟廣場有許多異國美食、酒吧聚集。

以生活化雞尾酒為主題的「Draft land Taichung」，獨特的芋頭風味的紫色台中及融合了草悟道綠意的草悟道冰茶，都是台中限定必點；同為複合式咖啡酒吧的「Petit Petit Coffee &Bar」，吸收台灣本土在地風味，以普洱茶、四季春等入酒，清新風味別具一格。綜觀台中西區更是特色酒吧林立，不只有少數以完全日式為主題的「Saito／齋藤」，還有老宅改造裝潢的「栖.Habitatto」，如今Fake Sober的加入更是為台中人多了一個假日放鬆的好去處。

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