為讓花蓮帶來正能量，縣長徐榛蔚（右四）、張榮發慈善基金會董事長吳景明（右五）等人一起為花蓮加油。（王志偉攝）

兩位花蓮青年擔任推廣大使，將開著可愛俏皮的胖卡車環島一周，宣傳演唱會資訊。（王志偉攝）

為幫花蓮帶來更多正能量，花蓮縣政府與張榮發慈善基金會、華納音樂合作，今天在象徵災後重起的麗翔酒店舉辦記者會，宣告9月27日在市區東大門廣場舉辦「2024花蓮GOLD美好」演唱會，卡司有蕭煌奇、戴愛玲、孫盛希、高爾宣等人，更有影像創作者開胖卡車環島一周，宣傳演唱會資訊，希望大家能以行動支持花蓮觀光！

徐榛蔚表示，0403地震和凱米颱風重創花蓮的交通及產業，但花蓮人還是需要勇往直前，努力走出一條新的道路。感謝張榮發慈善基金會在地震後的第一時間連絡縣政府提供援助，並辦理演唱會振興花蓮，下半年花蓮持續辦理許多精彩活動、賽事，盼各界支持花蓮！

張榮發慈善基金會董事長吳景明表示，基金會深耕花蓮設有辦事處，地震後投入援助，快速發放補助款，之前餘震不斷，也聽到民眾感嘆大家是不是忘記花蓮了，所以籌辦演唱會協助產業重建，呼籲全台民眾持續用實際行動支持花蓮。

2024花蓮GOLD美好演唱會將於9月27日晚間7時起在花蓮市東大門廣場舉辦，由金曲歌王蕭煌奇、鐵肺天后戴愛玲、新科金曲歌后孫盛希、創作歌手高爾宣、馬來西亞歌手李佳歡、原住民歌手阿布絲等6組人氣歌手接力嗨唱，令人相當期待。

有兩位花蓮青年擔任推廣大使，將開著可愛俏皮的胖卡車環島一周，宣傳演唱會資訊，會將車停靠熱門景點，收集全台民眾對花蓮的祝福，寫卡片、分享花蓮觀光資訊及演唱會訊息，或是傳遞由張榮發慈善基金會與華納音樂合作「讓我成為你的翅膀」歌曲的正能量，都是對花蓮的鼓勵與幫助。