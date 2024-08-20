2024亞洲日舞影展今（20日）舉行開幕記者會，台裔美籍導演王湘聖首部劇情長片《弟弟》擔任此次開幕片，他說自己12歲到14歲每年夏天都會回台看外婆，並稱最大的夢想就是希望可以在台灣拍電影，不論是長片或短片都有可能，更提到片中出現大家熟悉的綜藝節目《龍兄虎弟》片段，「小時候很常陪著爺爺奶奶一起看，覺得很有生活味就放進去了」。

導演王湘聖獲得奧斯卡最佳紀錄短片提名後首度回台。（亞洲日舞影展提供）

王湘聖今年甫因《奶奶與外婆》獲得奧斯卡最佳紀錄短片提名，成為「台灣之光」後首度回台，提到片中陳沖飾演的母親希望兒子可以成為下一個李安，他表示自己的母親也很喜歡李安，更稱李安是「世代的橋樑」，但他謙虛稱：「我喜歡拍電影，不論是劇情片、短片或是紀錄片，但沒想過要成為一個什麼樣的導演，從現在到以後，只是想和朋友做喜歡的東西」。

他雖然20歲才確認自己想當導演，不過其實小時候就很喜歡攝影，也對電影相當有興趣，最喜歡的李安、楊德昌的電影，「《一一》、《牯嶺街少年殺人事件》，還有宮﨑駿的《魔法公主》我都很喜歡」。雖電影充滿他的個人色彩，但王湘聖說「自己很喜歡以真實性的故事作電影主題，這次的《弟弟》取材於自身的經歷之外，也訴說了許多亞裔二代移民的心聲」。

很開心聽到觀眾看完後的反應不少都是內容很貼近現實，「其實在美國很多母子關係的衝突都來自移民家庭，不只是我自己的故事，多的是每個移民家庭之間的相處」，此次他也將邀請家人北上觀賞，但打趣表示「不會緊張，因為他們不會喜歡電影的話，還是會喜歡我」。

吳可熙受邀擔任短片評審。（亞洲日舞影展提供）

另外，吳可熙受邀擔任短片評審，她坦言此次的作品類型非常多元，「有喜劇片、驚悚片、奇幻劇情片、動畫片、當代女性議題等話題」，且切入的角度也很特別，讓她吸收到不少有趣的點子，「我也參與了全部的大師論壇講座，期待與國際影人們有更多的交流」，並透露預計今年10、11月進組拍攝新作，與趙德胤導演合作的新片則會在明年初開拍。