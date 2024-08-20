微影半導體公司產品—半導體曝光機。（南科管理局提供／寶智華台南傳真）

寶智華／台南報導

南部科學園區管理局再引進2廠商，轄下台南園區、高雄園區、橋頭園區、嘉義園區、楠梓園區及屏東園區於2024年截至8月20日止，總計引進11家廠商，累計投資金額達234.92285億元，園區有效核准廠商家數總計276家。

南科管理局指出，「微影半導體股份有限公司」申請於台南園區投資設立，投資金額為新台幣5.5億元，研發生產半導體曝光機、塗佈顯影機及檢測設備。

「微影半導體股份有限公司」採用LED光源及投影鏡頭，可達成0.35微米曝光精度，1：10高焦深，且因以LED紫外光為產品光源，耗能約為汞光源的1％，有節能環保及高性價比等特色，此外，公司具備三項產品之集成能力，未來進駐台南園區後，將強化南科半導體產業聚落，並有助於未來國內半導體設備產業國產化之發展。

「中勤實業股份有限公司」申請於高雄園區投資設立南科分公司，投資金額為新台幣4億元，研發生產半導體及光電產業晶圓用載具、電子及其他高科技產業用載具、晶圓載具智能傳輸設備及晶圓載具清洗循環服務。

「中勤實業股份有限公司」致力於材料研發到載具製造及載具自動化傳輸設備開發，提供全方位一條龍服務，進駐高雄園區後將擴大載具高分子塑膠材料與智能傳輸設備之研發量能，以高效塑膠材料及生質油萃取相關技術，提供創新及友善環境之高潔淨材料載具，帶動台灣綠色循環經濟發展及產業創新轉型，公司已獲半導體龍頭大廠之供應商製程改善獎殊榮，另公司藉由與海外微電子研發中心合作，積極拓展國際市佔率。