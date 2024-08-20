20日台積電ESMC動土典禮，歐盟執委會主席馮德萊恩表示，就在今天早上，歐盟批准一項50億歐元（約合55億美元）的德國補貼，該補貼即是用於台積電與博世、英飛凌、恩智浦半導體合作在德國德勒斯登建立的晶片工廠的計劃。

魏哲家指出，該投資案總計花費百億歐元；隨即馮德萊恩即獻上大禮，近泰半投資皆為歐盟補助，對照日本JASM約3成，歐盟對半導體振興更加積極。

馮德萊恩強調，Chip Act將加強歐洲的半導體生產能力，有助於歐洲實現綠色和數位化轉型，為高科技產業帶來更多機會。

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