圓剛指出,該產品能在未連接電腦的情況下,只需一鍵即可錄製最高達4K30或1080p120FPS的影音內容。除了延續圓剛先進的擷取功能外,GC515還具備擴充充電底座的作用,提供裝置穩定的電源,具有極高的便利實用性,更是內容創作者、遊戲玩家和行動商務人士的必備工具。

董事長郭重松表示,GO Series系列產品的推出體現了圓剛致力於不論任何地方都能使用的提供便攜式產品,並提升創作與工作品質的承諾。Your Essential Go Any where 正是本產品系列的宗旨,專為滿足行動用戶與創作者在便利性與多功能性的需求而設計。

此外,GC515的擴充底座,能夠穩固地放置多種掌上型主機,為用戶提供了一個適合創作和裝置連接功能的全方位解決方案滿足作者、遊戲玩家、旅行者、專業人士及教育工作者提升使用效率的多功能工具。

圓剛說明,X'TRA GO GC515多功能影像錄製充電座推出後,將陸續推出更多GO Series系列產品,其中包括備受期待的ELITE GO GC313Pro影像擷取充電器、CORE GO GC313影像傳輸充電器、Versati go AM310G2 電容式麥克風和Flexi go BA311L麥克風支架。