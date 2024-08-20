桃園市長張善政今天下午出席「桃園捷運綠線主線車站命名結果公布記者會」，他首先感謝大眾踴躍參與車站命名活動，取名字是很重要的事情，如同孩子一出生就會取名，市府也為即將通車的車站命名，賦予車站正式身分，亦是交通建設的重要指標。

張善政表示，桃園捷運綠線全線共17座車站，其中北段7站即將於2026年通車，捷工局舉辦主線車站徵名和站名票選活動，平均每座車站徵到355個名稱，網路票選總投票數達20餘萬票，均顯示市民朋友對捷運綠線的高度期待。

張善政又說，市府依行政作業流程，召開捷運車站名稱評審小組會，參考投票結果與捷運命名慣例，邀請文獻文化學者專家及地方代表共同討論後決議各站名稱，今日正式公布命名結果，代表實現通車目標又邁進了一大步。

張善政提到，目前桃園捷運綠線工程進度持續推進，今年4月完成主線北段高架橋梁合龍，桃園區地下段6段隧道19日全數貫通，年底捷運列車將從韓國運抵桃園，預計2026年從機捷坑口站通車至藝文特區、2028年往南延伸通車至景福宮、2030年完成主線全線通車之目標。

捷工局公布桃園捷運綠線主線17座車站名稱：G01「建德興豐站（八德國小）」、G02「仁德公園站」、G03「巧克力站」、G04「大湳站」、G05「小大湳站」、G06「陽明運動公園站（陽明高中）」、G07「桃園車站」、G08「景福宮站」、G09「中正力行站（桃園夜市）」、G10「中正大興站」、G11「藝文特區站（展演中心）」、G12「蘆興埤站」、G13「南竹中正北站（河底）」、G14（原編號 G13a）「蘆竹中正北站」、G15（原編號G14）「水尾站」、 G15a（原編號G31）「菓林站」、G15b（原編號G32）「坑口站」。