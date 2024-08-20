外媒引述知情人士稱，中國正考慮允許地方政府以發行專項債券籌集資金來購買滯銷房產，在此之前這類債券只能用於資助基礎設施和環境項目。

據《華爾街日報》報導，知情人士指出，繼5月出台刺激經濟的政策組合拳後，大陸監管當局正進一步尋求新措施以穩定房地產市場。目前地方專項債資金主要用於基建項目，大陸中央政府考慮允許專項債用於支持房市，加快消化存量房產。

報導說，截至8月為止，今年3.9兆元(人民幣，下同)的新增專項債額度發行已過半，目前暫時還不清楚方案獲批後，剩餘的專項債額度中會有多少被用於收購滯銷房產。

報導引述《彭博》消息稱，擴大地方政府專項債使用範圍，凸顯北京決策層希望盡快扭轉房地產困局的迫切心態。不過，此一計劃恐將面臨障礙。據研究結果顯示，現有的5800億元房地產救市資金中，只動用了約8%，其中包括人行5月設立的3000億元保障型住房再貸款。究其原因，是因為收購滯銷房產作保障性住房的預期回報，將會低於許多地方政府的融資成本。