美國通用汽車（General Motors）於週一（19）宣布，全球軟體服務部門將裁員超過1000名員工，其中美國本土員工佔過半，本次全球人事異動，佔通用汽車全球7萬6千名員工中的1.3%。

綜合《路透社》及《CNBC》20日報導，通用汽車在聲明中證實了裁員消息，並表示：「在構建通用汽車的未來時，我們必須簡化流程以提高效率，做出大膽的選擇，並優先考慮那些能帶來最大影響的投資。」

《CNBC》報導指出，本次裁員，底特律的員工就佔了約600個職位，通用汽車也表示，約有一半人事調整在美國本土。然而，本次裁員並非出於降低成本的考量，而是基於在軟體和服務執行副總裁阿博特（Mike Abbott）今年（2024）3月因健康問題離職後，公司就運營進行審查的結果。

阿博特曾是蘋果的高管，聘用於2023年，以推動通用汽車的軟體開發工作，正值該公司在電動車和訂閱服務方面加大投資之際。

在2023年2月裁減數百名高管和受薪職位後，童年4月，通用汽車表示大約有5000名受薪員工選擇接受自願離職方案，以為公司實現20億美元（約新台幣638億元）的成本削減目標。