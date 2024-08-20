英國科技大亨麥克林奇(Mike Lynch)所搭乘的豪華遊艇在西西里島海岸，遭遇罕見風暴而沉沒，林奇先生和他的女兒目前失踪。沒想到他的財務總裁，也是先前公司出售案的共同被告張伯倫(Stephen Chamberlain)，竟也發生意外，他在早晨慢跑時被後方汽車撞後死亡。

BBC報導，林奇在2011年將他所經營的商用軟體公司 Autonomy 售給美國惠普公司，價值達到110億美元，然而出售之後卻被指控「涉嫌詐欺、拉抬公司價值」，林奇與負責作帳的財務總裁張伯倫同為涉案被告。經過多年的陳訟後，該案件在今年結案，兩人都無罪釋放。

然而「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，林奇在地中海遭遇罕見風暴而失蹤，張伯倫則是在周六於劍橋郡外出跑步時，被汽車撞死。肇事者是一名來49 歲女性，她留在現場並協助調查。

星期二，西西里島海岸附近船難搜尋工作已經恢復。包括林奇先生和他 18 歲的女兒在內，仍有6名遊下落不明，其中還有摩根史丹利國際銀行(Morgan Stanley International Bank)董事長布魯默(Jonathan Bloomer)，甚至和高偉紳律師事務所(Clifford Chance lawyer)的律師莫維洛(Chris Morvillo)也在失蹤者之列。