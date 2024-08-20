日本一直以來都是台灣人採購跟旅遊的熱門國家之一，不少人也會特地到日本採購電器用品，因為稅率的關係，往往比直接在台灣買便宜。但近期有民眾在日本購買Dyson的吹風機時，被當地店員多次提醒，「帶回台灣不能用，建議不要買」，他最終買了國際牌（Panasonic）NA系列的。對此，有熟知內情的網友回應，國際牌在設計上有考慮正負10％的電壓，所以帶到台灣比較不容易壞。

原PO在《Threads》上發文詢問，自己在日本購物的時候，該國的店員屢次提醒，「Dyson的吹風機，帶回台灣不能用，建議不要買」。他最後則是買了國際牌NA系列的吹風機，店員就沒有勸阻他了，且在實際使用國際牌的吹風機後，也沒有出現任何問題，但他還是好奇為什麼不能買Dyson的吹風機帶回台灣。

對此，有內行網友解釋，「日本的Dyson吹風機電壓為100V，台灣的電壓為110V，但一般來說實測值會高於110V，假設家用電壓高於115V，那麼日本買的Dyson就很容易跳電，其實日本買的電器都是適應100V，但有聽說過，日本販售的Dyson吹風機承受電壓能力非常敏感。」、「一般都不建議在日本買需要高電壓的產品」、「因為Dyson吹風機馬達的功率是經過工程師計算電流電壓的最佳值，所以很嚴格，是問過Dyson馬達設計工程師的結果」。

此外，還有苦主現身說法，「我去日本買Dyson，店員說應該可以用，結果回來插電一打開就自動斷電」、「我的Dyson吹風機也是日本買回來的，在桃園用沒問題，很好用，但有一次帶去高雄婆家用，一直跳掉，好像是因為電壓不穩」、「以前真的不懂事有買吧，常常吹到一半還沒乾就斷電」、「日本買了一隻Dyson回來，結果又多買了一顆降壓器」、「我在日本買了Dyson回來都不能用！只能用最弱檔吹，用到強風就會跳電」。

不過也有網友持不同意見，稱「我Dyson吹風機去BIC CAMERA買的，店員說台灣可以用就直接下手了，至今一年多，都使用正常。價差大，很值得」、「我大約6、7年前在日本買第一代的Dyson吹風機，一直到上個月才壞掉」、「我五年多前買的Dyson還好好的耶！本來還擔心不能用買了變壓器」。