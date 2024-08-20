MUJI無印良品20日發表秋冬新品，許多在日本已是熱門話題的商品這回也引進台灣，其中「空氣沙發」最受矚目，早在社群上引發熱烈討論。這款介於懶骨頭和單人沙發的座椅具有重量輕，移動方便的特性。可隨著空氣的填充量調整坐臥軟硬。沙發氣囊的上、下方放入了2片軟墊，提供和沙發一樣的舒適乘坐體驗。另外的亮點商品是追星族必備的「小物收納」系列，以及衛浴空間的好幫手-廚房、衛浴清潔用品，輕量的鋼製家具和收納、新色行李箱、3C配件、寵物系列也是下半年陸續上市的好生活好物。

MUJI無印良品空氣沙發，為充氣式單人沙發，可自行充氣調整坐感。（古明弘攝）

空氣沙發的氣囊與椅套分開販售，共有灰色、黃色與綠色3種款式。商品採平整包裝，方便顧客購買後可直接攜帶，整體包裝重量約5-6公斤 。售價2990元。

MUJI無印良品空氣沙發，重量輕，搬動方便。（MUJI提供／古明弘台北傳真）

另一亮點是11月起陸續上市的「小物收納」系列，這款以「收藏」、「展示」、「攜帶」這3個概念做設計的小物，方便收納明星小卡或遊戲卡、明信片。透明的「吊掛展示收納包」，可將心愛的玩偶吊掛於包包上，大方秀出展現個人特色，也能避免物品沾染髒污。

「小物收納」系列適合喜歡收藏藝人小卡或明信片者，可隨身攜帶隨時展示。（古明弘攝）

廚房、衛浴清潔用品也是秋冬新品亮點，69元的 ，不使用研磨劑，就可輕鬆去除頑強污垢，可應用於瓦斯爐、水槽等不銹鋼表面，或是去除浴室的水垢；39元的水槽用瀝水網袋，彈性佳，可完全包覆排水口，利用細密網眼，可攔阻食物殘渣、垃圾。預計10月陸續上市。

廚房、衛浴清潔用品系列中的「水槽用瀝水網袋」和「掃除用去污紙巾」可維持廚衛空間清潔、衛生。（古明弘攝）另外，一向是人氣商品的四輪硬殼止滑拉桿箱，推出全新色系暗紅色款，4種尺寸完整提供，售價3900-8500元。

另外，一向是人氣商品的四輪硬殼止滑拉桿箱，推出全新色系暗紅色款，4種尺寸完整提供，售價3900-8500元。

MUJI四輪硬殼止滑拉桿箱推出暗紅新色。（古明弘攝）

設計簡約的鋼製輕家具系列，預計11月上市，共有摺疊桌、摺疊座椅、椅凳、推車與立鏡等商品系列。皆為平整包裝，方便顧客購買後可直接帶回家。售價790-2690元。

MUJI無印良品鋼製輕家具系列，預計11月上市。（古明弘攝）

鋼製收納系列新增深灰新色，上市多款新品，包含鋼製掀蓋式電源插座收納盒、鋼製分隔板與鋼製螢幕置物架，方便顧客整理桌面，收納鍵盤、iPad等物品。此外，3C配件有iPhone手機殼、AirPods保護殼、電源線束帶。

3C配件和鋼製收納系列讓書桌或辦公桌更整潔。（古明弘攝）

MUJI無印良品開發的寵物新商品系列，預計將於12月於松高門市及高雄大立門市限定販售，包含寵物碗、寵物床與逗貓棒等寵物用品。售價90-1190元。

MUJI的逗貓棒、寵物床等寵物商品預計於12月，在限定門市販售。（古明弘攝）

發表會上，台灣無印良品也預告將推出以服飾為主的改裝店，同時開拓新的店面。