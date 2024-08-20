日本從去年8月24日開始排放福島核廢水，當時造成鄰近國家民眾人心惶惶。南韓總統尹錫悅甚至親自大啖海鮮，安撫民眾疑慮。不過據韓媒最新報導，今年上半年南韓從日本進口的水產品總量達1萬8106噸，創7年來新高，顯示南韓民眾早已不在意。

「有些日本魚種比國產的更加美味」，南韓消費者接受《朝鮮日報》採訪時坦言，他根本不在乎先前的輻射傳言，直言好吃才是他買魚的標準。每個月都會到首爾鷺梁津水產市場購買一次生魚片的60歲民眾大讚，日本真鯛比國產的更有嚼勁，而被問到1年前在野陣營提出的「輻射魚類」主張，他回應稱，「世界上有哪個國家的政府會進口這種魚給自己國民吃？」

據《朝鮮日報》報導，去年受到日本核廢水相關傳言影響，就連南韓全國的水產市場都乏人問津。但如今在鷺梁津水產市場內擠滿顧客，裝有各式魚貨的水箱上

清楚貼著「日本」原產地標記，卻沒有顧客在意。有民眾表示，自己日前去了日本大阪，「沒有原產地標記的魚被南韓團體遊客吃得乾乾淨淨」。

報導中引用南韓海洋水產開發院的統計數據顯示，今年上半年日本水產品的進口量為1萬8106噸，不但比福島核廢水排放前的去年上半年增加了13.2%，更創2017年以來的最高值。