回顧近期新台幣漲勢，從上一波7月底最低貶至32.93元急速狂升，僅用半個月左右就回到31.9元附近，升值速度超乎市場預期，整個8月以來已經狂升近9角，美元指數繼續回落，新台幣8月有望強升整整1元，下一步瞄準31.5元關卡。

匯銀主管分析，外資及出口商20日一早集體湧入，開盤前15分鐘匯價極速狂升，但上午升至31.85元左右就踩煞車，主要是進口商終於願意進場，匯價來到32元下方已經相對便宜，進口商買匯使匯價升幅逐步收斂。

另一方面，匯銀主管指出，部分外資在下午開始逢低匯出買美元，也有投信在下午匯出，且進口商下午買盤力道更大，眼見匯價又要貶回32元價位，但關鍵在於出口商在32元整數上掛單很多，成為終場新台幣重返31元價位的關鍵支撐。

匯銀主管也提到，下周就是8月下旬，出口商月底拋匯需求湧現，現在對出口商來說是兩難，壓力很大，即使匯價一路走揚，但此時不賣下周壓力更大，因此最近策略都是「能賣盡量先賣」，下周若外資持續匯入，加上出口商加碼拋匯，新台幣偏強趨勢可期。

外匯交易員則說，美元指數已跌破前波低點，非美幣別繼續走強，但20日包括日圓、人民幣等主要亞幣，匯價漲幅均有收斂或小幅回落，主因本周美國聯準會即將公布會議紀要，加上後續還有全球央行年會，市場偏向觀望，但就算沒有大幅往單邊升值，整體仍是震盪偏升格局。

觀察主要亞幣表現，日圓回落0.31％、人民幣小貶0.05％、新台幣則升值0.12％、星幣升0.18％、韓元升0.32％。

至於新台幣8月升值幅度，交易員坦言，「有點超乎預期」，現在美國都還沒降席，沒想到市場反應如此之快，預期在9月美國降息後，非美幣別漲勢會先告段落，除非美國經濟數據比現在更爛，屆時包含新台幣在內主要幣別可能再升一波。