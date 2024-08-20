民眾黨主席柯文哲深陷競選經費假帳風暴，雖找時任總幹事黃珊珊負責善後小組，但爭議仍延燒不止。前立委李勝峰指出，帳有問題大家不會苛責，可以找四大會計師事務所幫忙檢查以昭公信，但柯文哲不但錯過黃金時間，還被大家覺得做人失敗，怎麼都是身邊的白營人跳出來爆料？

李勝峰今(20日)在《大新聞大爆卦》節目提到，帳要有人做，但這個帳出去了以後，為什麼短短幾分鐘就被打回來？很簡單，就是連形式都不符合規定，因為形式要件有問題，那個報帳是非常粗糙的，連形式要件都被打回了。

李勝峰指出，被打回以後，大概會有這樣的情況：一個是承辦的人接到之後，唉唷，怎麼會這樣？趕快來做出符合規定的報帳。第二的情況是，通知了候選人，因為候選人是當事人的主體，一般的反應是：是怎樣，怎麼報到會被退？那這個人到底跟他講了多少？就不知道了。你是一個候選人，說你沒有去看那個幾億的帳，大概沒有人會苛責你？「所以說，他第一時間已經犯了一個最大的錯，這個錯，我覺得已經來不及了！」

「柯文哲，秉持他在政治上的人設，要是我是他，我會在第一個爆出來的時候，我會說好，因為這個我真的也不知道！」李勝峰強調：因為現在金額有問題，我希望把我所有的帳，傳給台灣四大會計師事務所，委託一家，幫我檢查！檢查了以後，請他來跟我、跟社會報告，這個帳裡面哪裡不合理、哪裡不對？不對跟不合理的我們會去面對解決。哪個再鬼叫的，就問他一句：你敢不敢把你的帳送到四大會計師事務所去檢查？

「可能很多人就算了？結果你自己跳出來解釋的結果就是，你是愈來愈解釋不清楚！」李勝峰直言，所以他的黃金時間已經過了！因為這個是大家都是這樣在報的，既然有問題，就讓第三方公信者來檢查，由他來報告，面對了問題，我來解決。可是現在講這些話，來不及了。

「第三個，我們大家共同都有這樣的感覺：你做人真失敗耶？」李勝峰表示，到現在為止，民進黨有沒有修理？有，但是不是主力。國民黨那更是很麻煩，修理也不對、不修理也不對，還被講是在說客套話。現在所有來爆你料的，通通都是你身邊的人！想想看，這做人真失敗！不只能力、誠信出問題，人格也出問題，咱台灣話說「你破格！」你那個格局破格了。現在要黃珊珊下台，敲鑼敲最大的是誰？是你的前秘書長耶！