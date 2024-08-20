馬來西亞訪台代表陳龍維（左一）近期特地來台取經跨年晚會經驗，會中針對公私部門如何跨領域合作、海上施放煙火安全維護，及疫後觀光等做意見交流。（台北市觀傳局提供／劉瑋晴台北傳真）

英國《Time Out》雜誌公布2024年全球「夜生活」最佳城市排名，台北在亞洲排名第2。台北市觀傳局表示，除了推廣夜間經濟，還透過大型活動吸引國內外旅客，近期馬來西亞沙巴州政府特地來台取經跨年晚會經驗。觀傳局長王秋冬透露，下月將赴吉隆坡推介台北旅遊。旅遊業者認為，台北應以演唱會、展覽等軟實力吸引遊客，以因應目前台灣觀光面臨的挑戰。

觀傳局表示，台北跨年晚會受到全球各地矚目，每年吸引相當多國內外旅客前來倒數迎新年，馬來西亞沙巴州代表團特別來訪，取經台北跨年晚會成功經驗，台北夜生活的場所型態多樣豐富，不僅有夜市、書店、KTV、餐酒館及夜店等，讓不同年齡族群皆能到找合適自己的地方。

馬來西亞沙巴州工業及企業發展部訪台代表陳龍維表示，沙巴州政府將於今年首次辦理跨年晚會，台北及澳洲雪梨跨年晚會向來是全球最熱門跨年城市，故透過拜訪台北及雪梨政府瞭解跨年晚會的規畫作為參考，會中也針對公私部門如何跨領域合作、海上施放煙火安全維護，及疫後觀光等做意見交流。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，台北市在觀光方面具備多項優勢，包括交通便利、美食多樣、環境安全、以及相對較低的消費水平，這些因素讓台北市成為外國遊客的主要目的地。

對於台北市而言，李奇嶽認為，吸引國內旅客的策略應專注於舉辦大型國際活動，如演唱會和展覽等，以此吸引國內外遊客。與其強行推動國內觀光，台北市更應利用這些國際級的活動來帶動旅遊市場。例如邀請國際巨星來台北舉辦演唱會，可以顯著提升旅遊人潮，進一步推動地方經濟發展。