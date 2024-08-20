正值夏日旅遊旺季，何不來一場說走就走的輕旅行呢？位於南臺灣的度假勝地義大世界內的義大皇家酒店及天悅飯店，自即日起至9月30日止，與高鐵攜手推出「搭高鐵．義大享樂遊」住房專案，讓遊客無須擔心出遊遇到塞車潮而掃興，實現快速省時的北高2小時便捷生活圈。

擁有多家主題餐廳、戶外戲水池、健身房等多樣休閒設施，讓遊客一整天在飯店都不無趣的義大皇家酒店，是家庭旅遊到南台灣休閒度假的絕佳選擇。為此，義大皇家酒店自即日起至9月30日止，推出「搭高鐵．義大享樂遊」住房專案，入住面向義大摩天輪美景的豪華家庭房一晚，包含翌日雙人自助式早餐，優惠價只要4,288元起，暑假期間週六入住每房每晚須加價1,760元，9月起周六入住每房每晚則加價1,100元。無論是與另一伴共享美好又舒適的假期，還是闔家大小一同歡度瘋狂暑假都相當合適。此外，凡透過義大皇家酒店官網訂房，還可享有加購高鐵車票平日7折、假日75折的優惠，讓遊客無須受到塞車或租車困擾，又能享受快速又便捷的旅遊時光。

同樣位在義大園區內的天悅飯店，館內設有適合小朋友的「童趣樂花園戶外遊戲區」及室內親子休閒設施「歡樂小天地」，讓爸爸媽媽與家中寶貝享受溫馨假期的不二之選。因此，飯店亦自即日起至9月30日止，推出「搭高鐵．義大享樂遊」住房專案，入住含有2張雙人床的溫馨家庭房1晚，含翌日自助式雙人早餐，專案價只需3,288元起，暑假期間周六入住每房每晚須加價1,760元，9月起周六入住每房每晚則加價1,100元。舒適寬敞的房間搭配翌日豐盛的自助式早餐，不論是三五好友一同出遊，還是帶著家中寶貝把握剩下的暑假時光，都非常經濟實惠。另外，透過天悅飯店官網訂房，同樣可以享有加購高鐵車票平日7折、假日75折的優惠。

在這夏末初秋的旅遊季，不論是想要瘋狂遊玩一站式度假勝地的義大世界，還是想度過一個無憂無慮的假期，義大皇家酒店與天悅飯店祭出的「搭高鐵．義大享樂遊」住房專案絕對是無車族玩家最完美的選擇。輕鬆實現說走就走的輕旅行，體驗便捷又舒適的北高2小時生活圈，歡迎民眾趕緊手刀預訂，享受這場夢幻般的南台灣輕旅行吧！